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НовостиОбщество21 марта 2023 12:32

В Кирове могут изменить маршрут автобуса №52

Жители слобод Кокуй и Леваши жалуются на проблемы с транспортной доступностью
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Решение по изменению маршрута будет приниматься с учетом мнений жителей и перевозчика.

Решение по изменению маршрута будет приниматься с учетом мнений жителей и перевозчика.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в мэрии состоялось заседание комиссии по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности. Одним из вопросов стало возможное изменение нововятского маршрута №52.

Проблема заключается в транспортной доступности жителей слобод Кокуй и Леваши, которые ездят на учебу и работу именно на этом автобусе, совершающем только три рейса в день. Такое расписание не слишком удобно для людей, которым приходится добираться пешком по обочине трассы с оживленным движением.

В итоге департамент городского хозяйства должен рассмотреть возможность внесения изменений в работу маршрута. Кроме того, сейчас планируется встреча с жителями слобод. Решение будут принимать с учетом мнений населения и перевозчика.

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