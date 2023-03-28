Размытую дорогу на Луганской в Кирове укрепят дополнительными плитами

На месте работают дорожная бригада и спецтехника. Фото: киров.рф

В администрации Кирова поделились новыми подробностями ЧП, произошедшего на улице Луганской. Здесь размыло основание дороги: часть покрытия обвалилась, полосу пришлось перекрывать.

В мэрии сообщают, что вода разрушила дренажную систему, что в итоге деформировало дорожные плиты, по которым здесь ездили машины. Сейчас рабочие демонтируют железобетон. «Гордомостстрой» «усилит» дорогу дополнительными плитами. Это временная мера, рассчитанная до начала основных работ. Когда уровень воды снизится, дорожники уложат дополнительные трубы в водоотвод и укрепят конструкцию.

А пока пробуют восстановить дорожное движение: на месте работают кран, экскаватор и самосвалы.

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