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НовостиОбщество28 марта 2023 7:53

На улице Луганской в Кирове обвалилась дорога

Водителям советуют выбирать другие пути следования
Анастасия Николаенко
На участке обрушилось дорожное полотно и лопнула водопропускная труба. ФОТО: киров.рф

На участке обрушилось дорожное полотно и лопнула водопропускная труба. ФОТО: киров.рф

Обильное таяние снега и почти непрекращающиеся осадки привели к обрушению дороги в одном из районов Кирова. Сообщения об этом недавно появились в соцсетях.

ЧП произошло на улице Луганской, недалеко от Биохимзавода. Там мощные потоки воды разрушили участок основания дороги и водопропускную трубу. В итоге часть проезжей части просто обвалилась.

Уровень воды в близлежащем пруду поднялся. ФОТО: киров.рф

Уровень воды в близлежащем пруду поднялся. ФОТО: киров.рф

Сейчас на разрушенном участке оградили одну полосу движения, убрали часть основания дороги, чтобы исключить дальнейшее разрушение. Скоро подрядчик приступит к ремонту участка.

Пока же и водителям, и пешеходам рекомендовано избегать опасного отрезка дороги и выбирать другие пути следования.

Одну полосу на разрушенном участке улицы Луганской перекрыли. ФОТО: киров.рф

Одну полосу на разрушенном участке улицы Луганской перекрыли. ФОТО: киров.рф