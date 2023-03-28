На улице Луганской в Кирове обвалилась дорога

На участке обрушилось дорожное полотно и лопнула водопропускная труба. ФОТО: киров.рф

Обильное таяние снега и почти непрекращающиеся осадки привели к обрушению дороги в одном из районов Кирова. Сообщения об этом недавно появились в соцсетях.

ЧП произошло на улице Луганской, недалеко от Биохимзавода. Там мощные потоки воды разрушили участок основания дороги и водопропускную трубу. В итоге часть проезжей части просто обвалилась.

Уровень воды в близлежащем пруду поднялся. ФОТО: киров.рф

Сейчас на разрушенном участке оградили одну полосу движения, убрали часть основания дороги, чтобы исключить дальнейшее разрушение. Скоро подрядчик приступит к ремонту участка.

Пока же и водителям, и пешеходам рекомендовано избегать опасного отрезка дороги и выбирать другие пути следования.