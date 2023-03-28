В Кировской области начали ремонтировать четыре моста

В 2023 году в Кировской области запланирован 14 мостов. ФОТО: правительство Кировской области

В трех районах Кировской области стартовал ремонт мостов. Как сообщили в региональном правительстве, работы удалось начать гораздо раньше намеченного срока из-за наступившего потепления и схода снега.

Речь идет о следующих объектах:

- мост через реку Ворсик на дороге «Зуевка - Богородское - Кырчаны» в Богородском районе. Работы должны закончить до конца ноября;

- мост через реку Пушкец на трассе «Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни» в Унинском муниципальном округе. Срок окончания работ - конец октября;

- мост через реку Лумпун на дороге «Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни» в Унинском МО. Срок окончания работ - конец октября;

- мост через реку Шуда на дороге «Киров - Советск - Яранск» с подъездом к Яранску в Пижанском МО. Срок окончания работ - конец октября.

Напомним, что в 2023 году в Кировской области запланирован 14 мостов.

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