Симаков требует чистить водопропускные трубы под кировскими дорогами

Талые воды могут повредить дороги и мосты. Фото: киров.рф

Подрядчики взялись за отвод талых вод с проезжей части дорог и тротуаров, чистку ливневок и водопропускных конструкций. Об этом сообщают в администрации Кирова.

А глава администрации Вячеслав Симаков требует сосредоточиться на содержании водопропускных труб, проходящих под дорогами. Причина - недавнее ЧП в Марий Эл, где часть трассы на мосту разрушилась из-за талых вод.

- Необходимо исключить подобные инциденты в Кирове, - заявил сити-менеджер. - Если требуется, подрядчикам следует повторно прочистить все водопропускные трубы, которые проходят под дорогами.

В это же время дворники сосредоточились на сборе мусора с тротуаров и газонов. По данным УДПИ, в день убирают 20 тонн отходов.

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