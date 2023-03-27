Еще в один район Кировской области пришла безналичная оплата проезда

Оплатить билет можно будет банковской и транспортной картами Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 апреля 2023 года в Омутнинском районе включат автоматизированную систему учета и оплаты проезда на муниципальных маршрутах. Проехать можно будет как по транспортной, так и по банковской карте.

- Транспортные карты можно оформить в центре «Мои документы» Омутнинска, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - А также в территориально обособленных подразделениях МФЦ. Преимущества такой карты - контроль расходов и удобство при оплате.

Льготники могут подключиться к системе «Умный проезд» и платить за билет картой «МИР». Льготу дадут только при оплате «физической» пластиковой картой, а при оплате при помощи смартфона - нет.

Транспортную карту школьнику дадут после обращения родителя (законного представителя) с паспортом в «Мои документы». Если карту делают впервые, может потребоваться свидетельство о рождении и справка из школы.

Вопросы можно задать по номерам 8 (800) 707-43-43 и 27-27-50.

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