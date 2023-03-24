В Кирове заканчивается строительство нового диализного центра

Центр оснащен всем необходимым оборудованием. Фото: kirovreg.ru

В Кирове готовится к открытию новый диализный центр. Об этом сообщает областное правительство.

Центр расположится на Семашко, 2а. Сейчас уже проведен ремонт помещений, заканчивается установка оборудования и мебели. В отделении будут работать 15 аппаратов «искусственная почка», позволяющих выполнять высокопоточный и низкопоточный гемодиализ, а также процедуру ультрагемодиафильтрации.

Для пациентов оборудованы два диализных зала, палаты интенсивной терапии и пребывания пациентов в условиях стационара. Центр также укомплектован необходимыми медикаментами и расходными материалами. Как отмечают в правительстве, он сможет принять нуждающихся в процедурах в ближайшее время.

Напомним, в начале 2023 года 170 пациентов гемодиализа в Кировской области обратились к властям и правоохранительным органам из-за недостатка процедур. После этого СК возбудил уголовное дело. Подробности можно прочитать здесь.

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