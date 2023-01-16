«Скоро от бездействия властей умрет почти 200 человек»: в Кировской области возбудили уголовное дело после коллективного обращения пациентов гемодиализа

Ранее пациенты лечились в частном медцентре, однако его деятельность начали сворачивать спустя пять лет работы. Фото: Артем ЗАМЯТИН

В Кировской области по указанию председателя СК России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело. Это произошло после обращения сразу 170 жителей нашего региона, являющихся пациентами гемодиализа. Историю происходящего рассказал в соцсетях один из таких пациентов.

ЧАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗЯЛА НА СЕБЯ ВСЕ РАСХОДЫ

- Я так думаю, что нужно начать прощаться. Жизни осталось всего малость. Ведь без процедур гемодиализа долго прожить я и еще 170 человек не сможем, - так начинается это письмо.

Михаил является пациентом гемодиализа (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности - Ред.) с 2011 года. Тогда эту процедуру проводили в Кировской областной больнице и, по словам мужчины, она была одной из самых убыточных – даже перчатки и бинты приходилось закупать за свой счет. Однако все изменилось спустя два года, когда свои услуги области предложила компания «Нефросвет». Организация взяла на себя все расходы и ведение лечащихся. Все шло хорошо - но только до смены руководства области.

ПАЦИЕНТОВ ЗАСТАВЛЯЛИ СМЕНИТЬ ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Сразу после появления Игоря Васильева «Нефросвет», по словам Михаила, начали обвинять в обогащении за счет области, а пациентов - запугивать. Правительство судилось с организацией на протяжении пяти лет. В итоге с лечебным учреждением расторгли 25-летний контракт аренды пятого корпуса областной больницы. У пациентов остался только второй этаж здания для проведения самой процедуры гемодиализа.

В то же время отделение, организованное уже властями региона, открылось в четвертом корпусе. Как рассказывает Михаил, пациентов буквально брали шантажом: не перейдете туда - останетесь без диализа вообще. Пациенты же из Слободского, когда закончился договор аренды помещения, были вынуждены ездить в Киров самостоятельно. И с тех пор пациентов разными способами склоняли поменять лечебное учреждение. Вскоре на всех лечащихся стало попросту не хватать процедур. Так, в 2022 году на 200 человек выделили только 130 процедур. В 2023 - столько же.

Областная больница предлагает помочь всем нуждающимся пациентам. Фото: Артем ЗАМЯТИН

«НАМ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНСТАНЦИЙ»

В нынешних бедах кировчанин обвиняет первого зампреда правительства области Дмитрия Курдюмова. По словам мужчины, тот оклеветал «Нефросвет», выставив его организацией, жаждущей только наживы, «а область выставил этаким человекозаступником и поборником за права пациентов».

- В действительности все наоборот. Беру на себя смелость утверждать это, так как почувствовал на себе, - заявляет Михаил. - Мы всем коллективом пациентов ежедневно пишем письма, обращения, правительство области, Минздрав области, губернатору. Но, являясь первым замом председателя правительства, господин Курдюмов замкнул все обращения на себя, не позволяя нам достучаться до вышестоящих инстанций. Та же история и с федеральными органами: они отправляют запрос в область, а там все по накатанной схеме. Сколько обращений отправляли губернатору с просьбами и предложениями встретиться. На данный момент результат тоже нулевой. Я к чему это все... Да, скоро от бездействия властей и чиновников всех рангов умрет почти 200 человек.

Свое обращение Михаил начал словами о прощании. А завершил его просьбой считать это письмо официальным обращением к губернатору Кировской области, прокуратуре, Следственному комитету и президенту страны. Оно разлетелось по всей стране и, наконец, закономерно попалось на глаза правоохранительным органам.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе федерального Следкома сообщили, что, согласно обращению, «Нефросвет» работал в Кировской области с 2013 года. Спустя пять лет было принято решение прекратить работу организации, а пациентов вынудили отказаться от ее услуг. Сейчас больные фактически лишены возможности получать требуемую помощь из-за недостаточного количества процедур.

- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Кировской области Юрию Русанову возбудить уголовное дело и представить доклад о его результатах, а также принимаемых мерах к восстановлению прав граждан на получение медицинской помощи. Исполнение поручения и расследование уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в информационном центре СК России.

Сейчас в Кирове и области заместительную почечную терапию получает 301 пациент. Фото: Артем ЗАМЯТИН

ГЛАЗАМИ ВЛАСТИ

16 января главврач областной больницы Вадим Ральников встретился с пациентами «Нефросвета» и его представителем.

- Вадим Ральников неоднократно подчеркнул, что недопустимо использовать зависимое и уязвимое положение пациентов для отстаивания интересов частной организации. Пациенты поделились, что уже сегодня им приходят смс-уведомления об отказе в медицинской помощи в частном центре, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Учреждение готово принять всех пациентов - как в Кирове, так и в районах. На данный момент открыты подразделения в областном центре, Советске, Омутнинске, Слободском и Вятских Полянах.

- Медпомощь оказывается на 76 диализных аппаратах экспертного класса в соответствии с маршрутизацией, разработанной Минздравом. Помощь получают все нуждающиеся, отказов нет, - прокомментировал заместитель главврача по хирургической помощи КОКБ Владимир Янченко. - Мощностей достаточно, даже с некоторым запасом. В настоящее время строится городской диализный центр, рассчитанный еще на 150 пациентов, которым будет показана заместительная почечная терапия. Пациенты из частной организации в том числе могут лечиться у нас. Мы никому не отказываем и готовы оказать помощь всем нуждающимся в гемодиализе.

Кроме того, в 2023 году гемодиализных пациентов планируют доставлять на процедуры спецтранспортом через центральные районные больницы. На эти цели в бюджете запланировано 88 миллионов рублей: 57 - на приобретение машин, 31 – на расходы на транспортировку. Начало организации перевозки пациентов намечено на второй квартал 2023 года.

- У пациентов сегодня была возможность своими глазами увидеть, как организована помощь в центральном стационаре региона. Некоторые из присутствующих уже написали заявление о переходе на лечение в отделения гемодиализа Кировской областной клинической больницы, - добавили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент заместительную почечную терапию в Кирове и области получает 301 человек.