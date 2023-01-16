В Кировской области возбудили уголовное дело после обращения 170 пациентов гемодиализа

Уголовное дело возбудили после коллективного обращения гемодиализных пациентов. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Кировской области по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело после обращения 170 пациентов гемодиализа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно обращению, один из пациентов - житель нашего региона, являющийся пациентом гемодиализа с 2011 года. В 2013 году в области начала работать специализированная организация, которая за свой счет обеспечивала нуждающихся в процедурах.

- Спустя 5 лет было принято решение о прекращении деятельности указанной организации, а пациентов вынудили отказаться от ее услуг. В настоящее время больные фактически лишены возможности получать требуемую медицинскую помощь, так как объемы выделяемых процедур значительно ниже необходимых, - сообщили в информационном центре СК РФ.

Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

По словам правительства региона, всех нуждающихся в гемодиализе готова принять Кировская областная клиническая больница. Им могут помочь как в Кирове, так и в районах - Советске, Омутнинске, Слободском и Вятских Полянах. Кроме того, в 2023 году пациентов будут доставлять на гемодиализ спецтранспортом через районные больницы.