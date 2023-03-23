В Кировской области 470 детей-сирот получат жилье в 2023 году

В минувшем году новое жилье получили почти 300 детей-сирот. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В текущем году в Кировской области 470 детей-сирот получат жилье. Как рассказали в областном правительстве, на эти цели выделено 644 миллиона рублей.

Жилье по закону предоставляется детям-сиротам по достижении 18 лет и окончания срока пребывания в образовательных, медицинских, социальных и иных организациях, а также завершившим обучение, прошедшим военную службу либо освободившимся из мест лишения свободы. Им положены дома либо квартиры площадью не менее 26 квадратных метров.

Отметим, что в 2022 году новое жилье получили 297 детей-сирот. Все помещения распределяются с помощью жеребьевки.

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