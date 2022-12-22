В Кирове между детьми-сиротами распределили последние 12 квартир

Квартиры распределяются при помощи жеребьевки. Фото: admkirov.ru

В Кирове прошло последнее распределение квартир между детьми-сиротами. Об этом сообщает горадминистрация.

Комиссия распределила 12 квартир. Все помещения проверены и соответствуют нормативам, расположены в разных районах города. В мэрии уточнили, что жеребьевка определяет только адрес дома, в котором будет предоставлено жилье.

Стоит также отметить, что все помещения будут находиться в специализированном жилфонде в течение пяти лет. Это связано с тем, что после выпуска из соучреждения ребенок должен приспособиться к самостоятельной жизни. Если в течение этого срока он будет следить за жильем и своевременно оплачивать коммунальные услуги, то сможет претендовать на получение его в собственность.

Всего в текущем году новые квартиры получили 297 детей-сирот. На следующий год заявки поступили более чем от 300 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В бюджете заложено почти 500 миллионов рублей на строительство и приобретение для них нового жилья.