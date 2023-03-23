Денис Пырлог: «Артем Драчков - новый замдиректора «Вятка-старт»

Ранее Артем Владимирович работал в городской мэрии. ФОТО: Администрация города Кирова.

Артем Драчков стал заместителем директора КОГАУ ЦСП «Вятка-старт». Эту новость сообщил экс-директор АТП Денис Пырлог в своем телеграмм-канале.

В конце февраля Артем Владимирович покинул пост заместителя начальника департамента городского хозяйства. Сейчас он работает в учреждении подготовки спортсменов высокого класса, призеров Всероссийских соревнований и кандидатов в сборные по олимпийским видам спорта.

- Безусловно, я считаю это неким карьерным понижением, хотя может я ошибаюсь, - написал в своем посте Денис Юрьевич. – Надеюсь, благодаря стараниям Артема Владимировича, количество спортсменов у нас увеличится.

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