Денис Пырлог: «Артем Драчков покидает свой пост»

Возможно Артем Драчков ушел в след за Сергеем Зотиным. ФОТО: администрация города Кирова

Артем Драчков отработает последнюю неделю в должности заместителя начальника департамента городского хозяйства. Так написал в своем телеграмм-канале экс-директор «АТП» Денис Пырлог.

Он так же сказал, что Драчков написал заявление об уходе пару дней назад.

- Причины его увольнения неизвестны, возможно решил уйти вслед за своим руководителем Сергеем Зотиным, - пишет Денис Юрьевич.

В должности Артем Владимирович проработал чуть больше полугода.