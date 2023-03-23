Администрация Кирова велела жильцам аварийных многоквартирных домов самостоятельно их снести

Собственники квартир должны самостоятельно снести свои дома. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове администрация велела жителям четырех десятков домов снести их самостоятельно. Постановления появились на сайте мэрии.

Всего в списке только за март значится 41 дом, признанный ранее аварийным. Последние пять постановлений выдали с 15 по 17 марта, в них указаны дома №22 по Октябрьской улице в Лянгасово, №31 по улице Шинников, №59 по Комсомольской в Лянгасово, №88 по Казанской и №27 по улице Крайней.

В каждом постановлении сказано, что собственники жилых помещений обязаны самостоятельно снести дом в течение шести месяцев с момента издания постановления. Контролировать его исполнение будет замглавы администрации Кирова по вопросам благоустройства и жилищного хозяйства.

Напомним, в 2020 году «Комсомолка» писала об аналогичных случаях. Тогда в пресс-службе кировской мэрии пояснили, что в случае, если жильцы сами снесут дом, то земельный участок отойдет в их владения. В ином случае, если работой займется бригада ЖКХ горадминистрации, земля останется за муниципалитетом.

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