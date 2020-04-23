Жильцы аварийных домов в случае самостоятельного сноса получат землю во владение

23 Апр 2020 2020-04-23T16:40:52+03:00

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Наша новость о том, что кировская горадминистрация предписала жильцам аварийных домов снести их собственными силами, наделала немало шуму. На следующий день пресс-служба мэрии дозвонилась до «Комсомолки» и дала разъяснения по спорному материалу.

Итак, жильцам домов действительно предписали их снести самим. Однако в статье 32 Жилищного кодекса, на которую, к слову, опирается каждое постановление о сносе, сказано: если жильцы аварийного дома снесут его сами, земельный участок, оставшийся на его месте, отходит в их владение. Если бы работала бригада ЖКХ горадминистрации - земля стала бы принадлежать муниципалитету. А так она остается переселенцам, которые вправе сделать с ней все, что захотят сами.

Небольшой проблемой остается тот факт, что абсолютно неизвестно, как жильцы эту самую землю будут делить. Судя по всему, будут вымерять по площадям бывших квартир: кто какую долю имел, такую и получит. Пресс-служба администрации пояснила, что таких инцидентов до этого момента не бывало, т.к. обычно аварийные дома сносились за счет городских властей. А значит, скорее всего, делить землю жильцы будут в судебном порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU