Администрация Кирова велела жильцам аварийных домов самим их снести

22 Апр 2020 2020-04-22T16:20:43+03:00

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Кировская администрация велела жителям аварийных домов самостоятельно их снести. На это дело им великодушно дали пять лет - до 2025 года. Соответствующие постановления появились на сайте горадминистрации.

Всего домов, подлежащих самостоятельному сносу, 13. Их адреса указаны в каждом постановлении:

- улица Ключевая, д.31а, д.31б, д.17, д.2а;

- переулок Средний, д.10, д.11;

- улица Ленина, д.175б;

- улица Московская, д.65 (Садаковский);

- улица Зимняя, д.1;

- улица Красный Химик, д.5;

- улица Красной Звезды, д.5;

- улица Рабочая, д.8;

- улица Мебельщиков, д.3.

Текст постановлений один и тот же и гласит: собственникам жилых помещений осуществить снос жилого дома по такому-то адресу. Кроме того, нас отсылают к постановлениям о признании домов аварийными. В каждом из них есть пункт, согласно которому областное управление ЖКХ должно обеспечить снос дома до 30 декабря 2020 года. И этот самый пункт теперь недействителен. То есть сносить дома все еще надо, но уже жильцам. Мол, дом аварийный? Аварийный! Мы вас переселяем? Переселяем! Только вы уж мосты сами за собой сжигайте, пожалуйста.

Контроль за исполнением постановлений возложили на замглавы администрации Кирова. А подписал их и.о. главы администрации Дмитрий Осипов. Возможно, это обещанная мера поддержки в период коронавируса, только поддерживают почему-то городской бюджет, а не население.

Как бы то ни было, жильцы аварийных домов должны самостоятельно снести их до 31 октября 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU