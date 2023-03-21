С 20 по 24 марта кировчане могут пожаловаться на свисающий с крыш снег и сосульки

Сообщите в ГЖИ если увидели нарушение содержания крыш домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госжилинспекция Кировской области проводит горячую линию «Снег на крыше». С 20 по 24 марта жители региона могут сообщить в Центр управления в сфере ЖКХ о нарушениях, связанных с содержанием крыш многоквартирных домов.

Если вы обнаружили снежные навесы, наледи или сосульки то сообщите об этом в группу: vk.com/gkh.opko43, или на электронную почту: gkhkontrol43@yandex.ru.

Ранее мы рассказывали о том, что дома со скатными крышами нанесли на ГИС Кировской области.

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