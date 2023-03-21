Дома со скатными крышами нанесли на ГИС Кировской области

Такая мера нужна безопасности граждан и информирования коммунальных служб. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На карту ГИС Кировской области нанесли дома со скатными крышами. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Эта мера стала необходимой так как весной, при сходе снега и льда, такие формы крыши представляют наибольшую опасность для жизни людей.

Посмотреть карту можно с любого устройства по ссылке: https://gis.geokirov.ru/projects/opasnye-kryshi/?p=1708&layers=2313.

Это сделано из-за того что весной такие формы крыш представляют наибольшую опасность. ФОТО:https://gis.geokirov.ru/projects

Для того что бы увидеть отмеченные дома перейдите в «Проекты» и там нажмите на «Опасные крыши». Вам покажут строения с обведенной во круг них территорией в пределах пяти метров.

Карта разработана специалистами из регионального министерства информационных технологий и связи.

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