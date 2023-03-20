В Кировской области 35-летняя женщина погибла в ДТП

Авария произошла на трассе «Киров - Малмыж - Вятские Поляны». Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области женщина погибла в ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 18 марта в 4 часа в Нолинском районе. На 134 км трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» автомобиль «Лифан» вылетел с трассы и опрокинулся на бок. Вероятно, причиной тому стала скользкая трасса. В результате 35-летняя женщина, находившаяся за рулем авто, погибла.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Всего за минувшие три дня с 17 по 19 марта на дорогах Кировской области произошло семь ДТП, в которых погиб один человек и пострадали семь.

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