В Кировской области за три дня задержали 29 пьяных водителей

Автоинспекторы пресекли более 500 нарушений ПДД. Фото: ГИБДД Кировской области

За минувшие три дня с 17 по 19 марта на дорогах Кировской области произошло семь ДТП с одним погибшим и семью пострадавшими. Четыре человека получили травмы в авариях в Кирове, трое - в Нагорском и Слободском районах, погибший - в происшествии в Нолинском районе.

За этот период автоинспекторы также пресекли 576 нарушений ПДД, в том числе задержали 29 водителей - пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования. Правоохранители также остановили транспортные средства с 19 бесправниками.

Кировчанам напоминают: за вождение в пьяном виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Сообщить о неадекватных водителях на дороге можно по телефонам 8(8332) 588-888 или 02.

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