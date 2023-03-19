Из-за непогоды отменили авиарейс из Кирова в Сочи

Пассажирам предлагают вернуть билеты. Фото: УКЛАДОВ Егор

На сегодня, 19 марта, лоукостер «Победа» отменил вечерние рейсы «Киров – Сочи» и «Сочи – Киров». Самолет должен был стартовать в 18.30, но из-за непогоды вылет пришлось отменить.

Причиной таких мер стал желтый уровень погодной опасности, вызванной туманом в Сочи.

- Из-за неблагоприятных метеоусловий в Сочи «Победа» вынужденно корректирует расписание полетов. Перебронировать билет на другую дату или оформить полный возврат денежных средств можно через форму обратной связи на нашем сайте. Мы очень сожалеем о доставленных неудобствах, но мы пока не научились управлять погодой, - сообщает администрация компании «Победа» в своем телеграм-канале.

Напомним, что с 26 марта аэропорт Победилово переходит на летнее расписание, в связи этим возрастает количество авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.