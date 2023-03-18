Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил проверить цены на заправках «Лукойла»

У общества с ограниченной ответственностью не было оснований для повышения цен. Фото: Олег УКЛАДОВ

После критики ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» со стороны губернатора Александра Соколова, УФАС произвел проверку цен на бензин на заправках. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Еще осенью глава Кировской области Александр Соколов высказал свое недовольство в отношении необоснованного роста цен на топливо на заправках «Лукойла». Ситуацию проанализировали сотрудники УФАС России и выявили, что действительно бензин на заправках значительно выше в цене чем в других регионах. Экономического обоснования у руководителей общества с ограниченной ответственностью на это нет.

Ранее мы рассказывали, что за этот инцидент ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» оштрафовали на 650 тысяч рублей.

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