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НовостиОбщество17 марта 2023 16:17

Кировские УК начнут обязали оперативно очистить крыши многоэтажных домов от снега

Также подрядчикам посоветовали оградить опасные места
Артем ЗАМЯТИН
За крышами будет вестись постоянный контроль.

За крышами будет вестись постоянный контроль.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировская администрация обязала управляющие компании начать уборку крыш от снега. Таки меры связанны с потеплением в регионе, обильными осадками и перепадами температур.

Работы важно начать безотлагательно, так как это позволит избежать несчастных случаев. Также подрядчикам посоветовали оградить опасные участки сигнальными лентами и постоянно контролировать ситуацию на крышах.

Ранее мы рассказывали о том, как пенсионерку госпитализировали после падения на нее снега и льда с крыши.