Кировские УК начнут обязали оперативно очистить крыши многоэтажных домов от снега

За крышами будет вестись постоянный контроль.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Кировская администрация обязала управляющие компании начать уборку крыш от снега. Таки меры связанны с потеплением в регионе, обильными осадками и перепадами температур.
Работы важно начать безотлагательно, так как это позволит избежать несчастных случаев. Также подрядчикам посоветовали оградить опасные участки сигнальными лентами и постоянно контролировать ситуацию на крышах.
Ранее мы рассказывали о том, как пенсионерку госпитализировали после падения на нее снега и льда с крыши.