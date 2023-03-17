В Кирове детсады прикрепили к городским территориям

Живущие на прикрепленных территориях дети имеют право на первоочередное зачисление. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове детские сады прикрепили к городским территориям. Соответствующее постановление на 2023 год опубликовано на портале мэрии.

В списке указаны 146 организаций, осуществляющих обучение по программам дошкольного образования, а также Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Стоит отметить, что дети, живущие на прикрепленных территориях, имеют первоочередное право на зачисление.

Полный перечень муниципальных учреждений можно посмотреть здесь.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове начался первый этап приемной кампании в первые классы школ.

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