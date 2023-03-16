В Кирове с 31 марта начинается прием заявлений на зачисление в первые классы

Всего в кировские школы планируется зачислить 7,5 тысячи первоклассников. Фото: Олег ЗОЛОТО

31 марта в Кирове начнется первый этап приемной кампании в первые классы. Об этом сообщает горадминистрация.

На первом этапе заявления могут подать родители, чьи дети имеют преимущества при приеме, а также проживающие на закрепленной территории. Второй этап для остальных ребят стартует 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест в классах, но не позднее 5 сентября. Всего в начале нового учебного года планируется зачислить в школы 7,5 тысячи будущих первоклассников.

Родители могут подать заявление с помощью портала Госуслуг. Необходимо с 15 марта заполнить и сохранить черновик документа, пройдя по этой ссылке, а 31 марта отправить его, нажав на соответствующую кнопку. По всем вопросам можно обратиться в техподдержку по телефонам: 8-922-949-99-54, 8-922-948-50-12, 8-922-963-78-52, 8-922-963-35-63.

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