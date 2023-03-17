В Кировской области закрыли еще три ледовые переправы

Последнюю оставшуюся переправу планируется закрыть на следующей неделе. Фото: kirovreg.ru

В Кирове закрыли еще три ледовые переправы. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Так, 16 марта прекратили работу ледовые пути через реку Вятку в селе Русский Турек и деревне Тюм-Тюм Уржумского района, а 14 марта - в Котельниче между улицами Урицкого и Заречной. Сегодня также закрылась переправа в поселке Вишкиль Котельничского района. На подъездах к ледовым путям выставлены запрещающие знаки и аншлаги, а также заграждения.

Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области, сейчас в регионе продолжает действовать всего одна переправа - в селе Сорвижи Арбажского района. Однако планируется, что и ее закроют уже на следующей неделе.

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