В Котельниче закроют ледовую переправу из-за потепления

Переправа соединяет улицы Урицкого и Заречную. Фото: kirovreg.ru

В Котельниче закроют ледовую переправу. Об этом сообщает местная горадминистрация со ссылкой на МКУ «Речная переправа города Котельнича».

Речь идет о ледовом пути от улицы Урицкого до Заречной, чья грузоподъемность составляет пять тонн. Переправу решено закрыть из-за резкого потепления. С 14 марта она прекратит свою работу.

Всего в Кировской области минувшей зимой открыли переправы в деревне Тюм-Тюм, грузоподъемностью до 20 тонн, в селах Русский Турек (8 тонн) и Цепочкино (до 25 тонн), в Котельниче (до 5 тонн) и в селе Сорвижи Арбажского муниципального округа (до 25 тонн).

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