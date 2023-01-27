В Котельничском районе открыли еще одну ледовую переправу через Вятку

Сейчас в регионе действуют шесть переправ. Фото: kirovreg.ru

Как сообщает областное правительство, новая автогужевая ледовая переправа через Вятку появилась в селе Вишкиль 26 января. Ее грузоподъемность составляет до 30 тонн.

Всего сейчас в нашем регионе действует шесть ледовых путей: три - в деревне Тюм-Тюм, грузоподъемностью до 20 тонн, в селах Русский Турек (8 тонн) и Цепочкино (до 25 тонн). Работают переправы в Котельниче (до 5 тонн) и в селе Сорвижи Арбажского муниципального округа (до 25 тонн).

Как уточнили в пресс-службе правительства, всего за зимний период планируется открыть семь переправ.