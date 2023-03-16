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НовостиПроисшествия16 марта 2023 13:52

После схода льда на пенсионерку мэрия призвала кировские УК расчищать крыши

Снег и сосульки нужно убирать, а зоны работ - огораживать
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
УК просят беречь жизни прохожих. Фото: киров.рф

УК просят беречь жизни прохожих. Фото: киров.рф

Администрация Кирова направила руководителям «управляек» письма с просьбой осмотреть крыши, балконы, козырьки подъездов жилых домов.

Управляющим компаниям напомнили: при наличии снега, наледи, сосулек нужно сразу огородить опасные участки сигнальной ленты и начать очистку конструкций от снега. Мэрия призвала УК быть ответственными и беречь жизни людей.

Причина составления письма - сегодняшнее ЧП на улице Преображенской: 87-летнюю женщину серьезно травмировала глыба льда и снега, сошедшая с крыши жилого дома.

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