Кировчане увезли динозавров и моллюсков в Дубай

Динозавров показали на международной выставке. Фото: kirovreg.ru

В Дубае завершается международная выставка DEAL Show 2023. Одна из представленных компаний - кировское ООО «Диномашина».

Кировчане экспонируют фигуры динозавров, окаменелости, октаподов (хищных моллюсков) и декоративные растения. Увезти предметы на DEAL Show 2023, где представлены услуги индустрии развлечений, помог Центр поддержки экспорта Кировской области. Денег хватило на аренду площадки, застройку и монтаж стенда.

В правительстве Кировской области отмечают, что «Диномашину» стараются поддерживать в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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