Кировская компания создала модель ходячего динозавра

Фирма с 2019 года занимается производством статичных и двигающихся фигур динозавров. ФОТО: правительство Кировской области
Кировская компания «Диномашина» разработала модель ходячего динозавра. Об этом рассказали в региональном правительстве.
Фирма с 2019 года занимается производством статичных и двигающихся фигур динозавров, насекомых, декораций и других малых архитектурных форм. Модели «Диномашины» устанавливают в различных парках развлечений, ТРЦ, палеонтологических музеях.
Сейчас компания разрабатывает модель ходящего динозавра, планируется запуск стеклопластиковых изделий.
Губернатор Александр Соколов, который недавно побывал в компании, предложил использовать продукцию фирмы для повышения туристической привлекательности нашего региона.