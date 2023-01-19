Кировская компания создала модель ходячего динозавра

Фирма с 2019 года занимается производством статичных и двигающихся фигур динозавров. ФОТО: правительство Кировской области

Кировская компания «Диномашина» разработала модель ходячего динозавра. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Фирма с 2019 года занимается производством статичных и двигающихся фигур динозавров, насекомых, декораций и других малых архитектурных форм. Модели «Диномашины» устанавливают в различных парках развлечений, ТРЦ, палеонтологических музеях.

Сейчас компания разрабатывает модель ходящего динозавра, планируется запуск стеклопластиковых изделий.

Губернатор Александр Соколов, который недавно побывал в компании, предложил использовать продукцию фирмы для повышения туристической привлекательности нашего региона.