В Кировской области в феврале подешевело моторное топливо

Цены на некоторые марки бензина также снизились в феврале. Фото: Олег УКЛАДОВ

В феврале цены на моторное топливо снова снизились. Такой вывод сделали специалисты Кировстата.

По их данным, в феврале 2023 года снижение цен на отдельные виды топлива продолжилось. Наиболее заметно изменилась стоимость газомоторного топлива, упав на 4,7%. Подешевели и некоторые марки бензина - а именно АИ-92 и АИ-95, на 0,3% и 0,2% соответственно. А вот АИ-98 и выше никак не изменились в цене.

Отметим, что в январе 2023 года исследователи также заметили снижение стоимости моторного топлива. В целом оно подешевело на 0,7%.

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