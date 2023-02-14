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НовостиЭкономика14 февраля 2023 12:00

Моторное топливо в Кировской области подешевело

В среднем за январь 2023-го цены снизились на 0,7%
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
По данным Кировстата, сильнее всего в цене потеряло дизтопливо

По данным Кировстата, сильнее всего в цене потеряло дизтопливо

Фото: Олег УКЛАДОВ

За январь 2023 года цены на моторное топливо в регионе снизились. Об этом сообщает Кировстат.

В среднем цены упали на 0,7%. Дизельное топливо, к примеру, подешевело сразу на 2,4%. Автомобильный бензин марки АИ-92 упал в цене на 0,7%, а марки АИ-95 - на 0,5%. Стоимость газомоторного топлива и бензина марки АИ-98 и выше при этом не изменилась.

Напомним, ранее мы писали о годовых изменениях цен на моторное топливо в Кировской области. Хотя некоторые марки бензина подорожали, в среднем стоимость топлива снизилась на 2,4%.