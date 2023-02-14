Моторное топливо в Кировской области подешевело

По данным Кировстата, сильнее всего в цене потеряло дизтопливо Фото: Олег УКЛАДОВ

За январь 2023 года цены на моторное топливо в регионе снизились. Об этом сообщает Кировстат.

В среднем цены упали на 0,7%. Дизельное топливо, к примеру, подешевело сразу на 2,4%. Автомобильный бензин марки АИ-92 упал в цене на 0,7%, а марки АИ-95 - на 0,5%. Стоимость газомоторного топлива и бензина марки АИ-98 и выше при этом не изменилась.

Напомним, ранее мы писали о годовых изменениях цен на моторное топливо в Кировской области. Хотя некоторые марки бензина подорожали, в среднем стоимость топлива снизилась на 2,4%.