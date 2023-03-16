В Кирове на Калинина сбили 85-летнего пешехода

Авария произошла у дома №1 по улице Калинина. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили пенсионера. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 15 марта в 11.15. У дома №1 по улице Калинина «Мерседес Спринтер» сбил 85-летнего мужчину-пешехода. В результате пенсионер получил травмы, насколько серьезные - не сообщается. Причины ДТП на данный момент неизвестны.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Погибших нет.

Ранее мы также сообщали, что с начала года в ДТП пострадали шесть детей. Подробную статистику и советы по обеспечению их безопасности можно прочитать здесь.

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