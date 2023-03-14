Шесть пострадавших, один погибший: как кировчане пренебрегают безопасностью детей при их перевозке в машине

Маленьких детей необходимо перевозить только в автокресле, установленном на заднем пассажирском сиденье. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Все правила безопасности написаны кровью. К сожалению, этот принцип касается и правил перевозки пассажиров - в особенности детей. По статистике региональной ГИБДД, с начала года на дорогах Кировской области уже погиб один ребенок-пассажир и еще шесть пострадали. Основные причины ДТП, в которых дети получают травмы - несоблюдение очередности проезда и выезд на полосу встречного движения. По первой причине пострадали три ребенка, по второй - два.

При этом в большинстве своем пострадавшие - ребята в возрасте до шести лет. Пик аварийности приходится на понедельники. По времени суток ДТП чаще всего происходят в интервале с 20.00 до 23.00.

В АВАРИИ ПОГИБ ДВУХМЕСЯЧНЫЙ РЕБЕНОК

Самая громкая с начала года авария с участием детей произошла в конце минувшей недели, 10 марта. На улице Сергеевской столкнулись две встречные машины. В одной из них находился двухмесячный младенец, сидевший в автолюльке, закрепленной на переднем пассажирском сиденье. К сожалению, именно туда и пришелся удар. Малыш погиб на месте от полученных травм.

По факту происшествия сейчас возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все причины и условия совершения аварии. Расследование продолжается.

По статистике, водители часто игнорируют установленные правила перевозки детей в автомобиле. Есть мнение, что и в данном печальном случае это сыграло свою роль. Так, кировчане заметили, что автолюлька, в которой находился ребенок, была установлена неправильно, да еще и на переднем пассажирском сиденье, когда ее нужно крепить позади. Сделай родители все правильно - ребенок остался бы жив.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ

Правила перевозки детей в машине довольно просты, но обязательны к соблюдению.

1. Поездка ребенка в возрасте до 12 лет на переднем сиденье разрешена только при наличии специального удерживающего устройства. Оно должно соответствовать росту и весу, а также быть сертифицированным. Не покупайте автокресло «с рук»: если оно побывало в аварии, использовать его дальше нельзя. Лучше не экономить и купить новое прочное устройство.

2. Для пассажиров до 7 лет обязательно автокресло, расположенное на заднем сиденье. Самое безопасное место - по центру: тогда в случае удара ребенок не будет зажат ни с одной стороны.

3. Перевозить ребенка от 7 до 12 лет можно в автокресле, установленном на заднем сиденье. Допускается и использование только ремня безопасности, однако он обязательно должен проходить через плечо и грудную клетку, а не фиксировать шею.

4. Если автомобиль оборудован передней пассажирской подушкой безопасности, то устанавливать детское удерживающее устройство на переднее сиденье можно только после ее отключения.

5. Водитель, в салоне которого находятся дети, должен вести транспортное средство во много раз аккуратнее и четко соблюдать все правила дорожного движения.