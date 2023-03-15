В Кирове на улице Щорса начали откачивать «озеро» с червями

Осталось разобраться, откуда появилась вода. ФОТО: https://vk.com/onf_kirov

В доме на Щорса, 63б, начали откачивать «зловонное озеро». Активистам из Народного фронта удалось решить проблему.

Ранее мы рассказывали о том, что в подвале жилого дома начала скапливаться вода из канализации. Кроме того, оттуда начали выползать черви и по всему подъезду летали мухи. Жители дома были вынуждены жить с открытыми форточками так как в квартирах стоял неприятный запах. От управляющей компании не было никаких действий, тогда делом заинтересовался ОНФ.

После вмешательства активистов из подвала начали откачивать отходы, а управляющая компания проводит уборку в подвале. Также предстоит узнать причину скопления канализационных отходов.

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