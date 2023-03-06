В Кирове в подвале дома на Щорса образовалось «озеро» с червями

Активисты направят заявление в прокуратуру о бездействии УК. ФОТО: https://vk.com/onf_kirov

В одном из домов нашего города в подвале образовалось «озеро» из отходов. Инцидентом поделились в кировском отделении «Народного Фронта».

Вода скапливается в подполье дома на Щорса, 63б. Из-за этого там завелись черви, мухи и другие насекомые. Жильцам приходится круглый год жить с открытыми окнами, так как запах стоит и в подъезде, и в квартирах. Управляющая компания уже год никаких мер не предпринимает. Люди беспокоятся не только о вони, но и о том, что вода может размыть фундамент дома.

Активисты направят заявление в прокуратуру о бездействии УК.

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