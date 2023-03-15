Прокуратура контролирует расследование дела по факту избиения коммунальщиков в Слободском

После драки между рабочими и местными жителями возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировская прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного после избиения сотрудников коммунальных служб в Слободском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел, по уточненным данным, 12 марта. Ранним утром между жителями Слободского и сотрудниками коммунальной службы произошла драка. Предварительная причина - чересчур громкая работа снегоуборочной техники. В результате последние получили травмы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Областная прокуратура взяла на особый контроль ход и результаты расследования.

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