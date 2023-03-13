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НовостиПроисшествия13 марта 2023 15:23

В Кировской области двое мужчин избили работников коммунальных служб

По словам местных жителей, их не устроил громкий звук техники
Артем ЗАМЯТИН
Сейчас мужчины, спровоцировавшие драку, находятся в отделении полиции.

Сейчас мужчины, спровоцировавшие драку, находятся в отделении полиции.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Слободском районе избили двух работников коммунальных служб. Подробностями инцидента поделились в УМВД России по Кировской области.

В субботу, 11 марта, около 6 часов утра в городе Слободском с улицы Пушкина убирали снег. Двоим мужчинам помешал шум, издаваемый техникой. Между водителями снегоуборочных машин и местными жителями начался конфликт, который в последствии перерос в драку. Прибывшим на место сотрудникам полиции удалось остановить конфликт.

Сейчас мужчины, спровоцировавшие драку, находятся в отделении полиции. Участковый выясняет все подробности случившегося.

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