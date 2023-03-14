В Кировской области закрыли очередную ледовую переправу

Сейчас на месте входа и въезда на переправу стоят ограничительные знаки. ФОТО: ГУ МЧС по Кировской области

Из-за потепления закрыли еще одну ледовую переправу в Кировской области. Этой новостью поделились в региональном ГУ МЧС.

Зимой 2023 года в нашей области работали шесть ледовых дорог. С наступлением весны они стали небезопасными, и их начали закрывать. В понедельник, 13 марта, в городе Котельниче прекратили пользоваться ледовой дорогой от улицы Урицкого до улицы Заречной. Сегодня, 14 марта, закрыли такую же переправу в селе Цепочкино Уржумского района.

Сейчас на месте въезда и прохода на ледовые трассы стоят запрещающие знаки.

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