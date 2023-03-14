Для кировских военнослужащих и их семей организовали горячую линию

За консультацией по любым юридическим вопросам могут обратиться мобилизованные кировчане и их семьи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Кировской области организовало горячую линию для военнослужащих и их семей. На вопросы жителей региона готовы ответить члены Адвокатской палаты.

За консультацией по любым юридическим вопросам могут обратиться: мобилизованные кировчане, служащие по контракту, добровольцы и члены семей участников СВО.

Пообщаться со специалистами можно по телефонам: 660-740 или 8 (912)-827-87-01.

Ранее мы рассказывали про организованную антинаркотическую акцию: «Сообщи, где торгуют смертью!».

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