С 13 марта в Кирове стартует антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Жителей города призывают сообщать о правонарушениях по телефону доверия или в полицию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове продолжается борьба с оборотом психотропных веществ и продажей алкоголя несовершеннолетним. О приятых мерах рассказали в мэрии.

В понедельник, 13 марта, начинает свою работу антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». До 24 марта каждый житель регионального центра может сообщить о фактах продажи или случаях употребления запрещенных средств. Неравнодушные кировчане могут позвонить в полицию по круглосуточному номеру 02 (с мобильного 112) или по телефонам доверия: 588-368, 589-777.

Также специалисты отдела по делам несовершеннолетних вместе с сотрудниками МВД провели очередной ночной рейд по Октябрьскому району. Во время выезда были проверены 6 кальянных и возможные места где чаще всего ночью собираются дети.

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