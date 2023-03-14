В Кировской области отремонтируют более 42 километров дорог

Работы пройдут на 72 объектах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области отремонтируют магистрали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Планами поделились в региональном правительстве.

Помимо нашего города, работы пройдут в Слободском и Кирово-Чепецке. Всего предстоит отремонтировать 42,2 километра дорог. Подрядчики будут заниматься обустройством 73 объектов.

Ранее мы рассказывали, что до 1 июля в Кировской области отремонтируют находящиеся на гарантии трассы.

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