В Кирове продается метеорит за 17 миллионов рублей

За камень кировчанин просит 17 миллионов рублей. Фото: avito.ru

Кировчанин продает метеорит за 17 миллионов рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Кировчанин, выставивший на продажу космическое тело, утверждает, что нашел его в центре Москвы на шестиметровой глубине. Как он заполучил его - неизвестно.

По словам владельца, он сделал спектральный анализ камня. Основная его составляющая - металл. Сам метеорит не магнитится и весит всего 440 грамм. Как указано в описании, состояние камня - новое.

Ранее в Кирове уже появлялись объявления о продаже метеоритов. Последнее публиковалось в декабре 2020 года. За камень весом в шесть килограмм продавец просил куда меньшую сумму - всего 600 тысяч рублей.

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