Кировчанин продает метеорит за 600 тысяч рублей

На месте обработки напильником имеет металлический блеск. Фото: avito.ru
На популярном интернет сайте объявлений появился интересный лот о продаже метеорита. Кировчанин предлагает купить у него космический камень за 600 тысяч рублей. По словам продавца, метеорит был найден в поле, а его вес составляет более 6 килограмм.
Метеорит магнитится. Фото: avito.ru
- Ярко выраженные регмаглипты, магнитится, - описывает метеорит продавец. - На месте обработки напильником имеет металлический блеск, обрабатывается плохо. Сам камень твердый, как «нержавейка».
Каких-либо подтверждающих документов о подлинности метеорита мужчина не предоставил. Стоит отметить, что для получения официального космического статуса нужно пройти регистрацию в Международном номенклатурном комитете. В России эти занимаются всего в трех лабораториях. Кроме того, железные метеориты - самые распространенные.
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