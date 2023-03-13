В Свечинском районе мужчина погиб в столкновении фуры и легкового автомобиля

По факту инцидента ведется проверка. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Сегодня, 13 марта, в Кировской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в столкновении фуры и легкового автомобиля погиб мужчина.

Авария произошла в 15.30 на 468-м км трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» на территории Свечинского района. По предварительным данным, там столкнулись встречные фура «Скания» и «Рено Логан».

В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняя все детали трагедии. По факту ДТП ведется проверка.

Добавим, что из-за ЧП временно ограничили движение по трассе.

Ранее мы сообщали о ДТП в Орловском районе, где в столкновении автовоза и грузовика пострадали два человека.