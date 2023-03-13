В Слободском районе поставщик оборудования для ФАПа оштрафован за задержку

Заказ финансировался в рамках нацпроекта «Здравоохранение». ФОТО: Прокуратура Кировской области

В Слободском районе оштрафовали поставщика модульной конструкции для фельдшерско-акушерского пункта за несоблюдение сроков. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что в октябре 2022 года Слободская ЦРБ и ООО «Деметра» заключили контракт на поставку и установку модульной конструкции. Планировалось, что работы завершатся в конце ноября. Цена услуг составила 600 тысяч рублей, а финансировали заказ в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сроки поставки были нарушены, и руководство ЦРБ направило заявление в прокуратуру.

Руководителя ООО «Деметра» привлекли к административной ответственности и выписали штраф размере 30 тысяч рублей. Оборудование уже установлено и готово к эксплуатации.

Ранее мы рассказывали, что в кировские больницы доставят 211 единиц оборудования.

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