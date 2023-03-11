В кировские больницы доставят 211 единиц оборудования

Работа ведется в рамках реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировские больницы получат 211 единиц оборудования. Такой новостью поделились в региональном правительстве.

В медицинские учреждения доставят цифровые рентгены и флюорографы, аппараты УЗИ и эндоскопическое оборудование. Контракты на поставку уже подписаны и техника должна появиться в мае в Кильмезской, Слободской, Афанасьевской, Верхнекамской и Лузской больницах. Модернизация пройдет не только в ЦРБ, но и в амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах.

Работа ведется в рамках реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря президентской программе в работу медицинских учреждений уже внедрено более 500 единиц оборудования.

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