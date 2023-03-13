Кировчан просят по возможности отказаться от поездок

Водителей предупреждают о возможном гололеде в ближайшие часы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Кирове ожидается очередное ухудшение погоды. Региональная Госавтоинспекция предупреждает о резком похолодании до минусовой температуры в ближайшие часы, что может привести к гололеду.

В связи с этим автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от поездок. Если это необходимо, то водители должны быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. В первую очередь нужно соблюдать оптимальный скоростной режим, соответствующий погоде и ситуации на трассе, и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, не забывая про боковой интервал. Перед совершением маневра необходимо убедиться, что он безопасен.

Ранее мы сообщали, какой будет погода в Кирове в течение рабочей недели с 13 по 17 марта. Прочитать об этом подробнее можно здесь.

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