Прогноз погоды в Кирове с 13 по 17 марта: снегодождь, сильный ветер и перепады температур

В Кирове ожидаются перепады температур и дождь со снегом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода обещает быть теплой, но не очень-то комфортной. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 13 по 17 марта в Кирове.

Понедельник, 13 марта

Ожидается резкое изменение погоды: с утра синоптики прогнозируют +1 и дождь со снегом. После полудня температура начнет снижаться и к ночи дойдет до -5 градусов. Возможны порывы ветра до 15 м/с. Атмосферное давление в течение дня поднимется с 734 до 741 мм ртутного столба.

Вторник, 14 марта

С утра столбики термометров покажут отметку в -7 градусов. Днем температура воздуха дойдет до 0, а затем вновь опустится до минуса. Вечером ожидается снег, местами - с дождем. Порывы ветра могут составить до 16-17 м/с. Атмосферное давление поднимется до 747 мм ртутного столба, а к ночи упадет до 742.

Среда, 15 марта

В начале дня ожидается слабый дождь со снегом, днем погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до +5 градусов максимум и до минуса уже не опустится. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 13 м/с. Атмосферное давление составит 746-748 мм ртутного столба.

Четверг, 16 марта

Ранним утром столбики термометров покажут отметку в 0 градусов. Днем ожидается плюсовая температура - до +4 градусов. В 15 часов начнется небольшой снег с дождем, который усилится к вечеру и будет идти до самой ночи. Ветер слегка стихнет, порывы могут составить до 10 м/с. Атмосферное давление начнет понижаться и дойдет с 748 до 744 мм ртутного столба.

Пятница, 17 марта

Погода резко ухудшится. С самого утра ожидается снег с дождем, который прекратится после полудня. Температура воздуха снизится с +2 до 0 градусов, а к ночи снова опустится до минусовых значений. Значительно усилится ветер: возможны порывы до 19 м/с. Атмосферное давление за ночь рухнет до 736 мм ртутного столба, а в течение пятницы резко взлетит до 750.